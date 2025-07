Ufficiale Vannucchi, il portiere classe 2007 andrà in prestito al Pontedera

Dopo quelle di Distefano e Rubino, oggi la Fiorentina ufficializza un'altra uscita tra i suoi giovani. Si tratta di Tommaso Vannucchi, portiere classe 2007 (22 presenze la scorsa stagione nel campionato Primavera1) che da settembre difenderà i pali del Pontedera in Serie C. Operazione in prestito secco per l'estremo difensore viareggino. Di seguito il comunicato ufficiale del club viola: "La Fiorentina comunica la cessione, a titolo temporaneo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Vannucchi al Pontedera, Club che nella stagione 2025/26 disputerà il campionato di Serie C".