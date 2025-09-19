Valcareggi su Fagioli: "Rifletta su se stesso, per adesso non può stare tra i titolari"

Valcareggi su Fagioli: "Rifletta su se stesso, per adesso non può stare tra i titolari"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:20News
di Redazione FV
fonte Lady Radio

Furio Valcareggi si è così espresso su Nicolò Fagioli: “Deve riflettere su se stesso, al momento ci ha solo insegnato che non può stare nella formazione titolare. Difesa? A tre o a quattro è la stessa cosa. È impensabile pensare che una società prenda un allenatore solo se gioca con un certo modulo. Como? Si difende tutti, domenica se necessario difenderà anche Kean nella nostra metà campo. Pongracic, Comuzzo e Ranieri sono dei bei difensori. Sbagliano come tutti. Ieri ha sbagliato anche Di Lorenzo in Champions…”.