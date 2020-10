VALCAREGGI, La fascia spetta a Castrovilli. Callejon...

Il procuratore e noto tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato così di alcune tematiche legate alla Fiorentina: "La fascia di capitano secondo me non dovrebbe indossarla Ribery ma Castrovilli. Gli va data subito, ed essendo un prodotto del settore giovanile arrivato in prima squadra, la fascia gli spetta di diritto. E' normale che il francese sia riconosciuto nello spogliatoio come il capitano ad honorem. Callejon? Mi dicono che sta benissimo ed è già pronto. Penso che con lo Spezia possa già scendere in campo dal primo minuto. Secondo me la Fiorentina può arrivare in Europa e la sorpresa di quest'anno sarà di nuovo Castrovilli insieme a Vlahovic. Il serbo potrebbe arrivare anche a quindici reti".