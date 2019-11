VALCAREGGI, Chiesa non vuole rimanere. Ieri...

Furio Valcareggi, noto procuratore di fede viola, ha parlato del caso Chiesa. Questo ciò che ha detto: "Il problema più pesante della Fiorentina è lui. Non vuole rimanere a Firenze, c'era già un accordo con la Juventus. Andava venduto subito. Ieri a Verona è stata la rottura finale, il ragazzo non vuole più restare in viola. Chiesa non ha mai risposto chiaramente di voler rimanere a precisa domanda. Commisso ha usato la forza contrattuale, ma Federico non è rimasto contento. Si fa finta di non saperlo, ma siamo alla rottura ufficiale. Se stai male non vai in panchina, contro il Verona non è voluto entrare. Arriveranno i rumori dello stadio...".