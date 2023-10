V. PARK, Domani seduta a porte aperte: info per i parcheggi

Domani per la prima volta assoluta si svolgerà un allenamento a porte aperte al Viola Park. La Fiorentina- che ha già ricevuto tante richieste - ricorda orari e modalità con link dedicati per la richiesta e per i parcheggi cui si potrà accedere solo con la prenotazione all'allenamento:

"L' orario d'inizio della seduta, che si svolgerà allo Stadio Curva Fiesole, sarà alle ore 15.00. Per assistervi saranno disponibili tagliandi gratuiti di ingresso, fino ad esaurimento della capienza disponibile. Link prenotazione : https://bit.ly/TRAININGVP

Info parcheggi: Per i Tifosi che assisteranno all’Allenamento Aperto al pubblico di Domani saranno a disposizione, a partire dalle 13.15, le seguenti Aree di Parcheggio :

PARCHEGGIO “OLMI”: per chi proviene da Firenze: (Dalla SP34 – Via Pian di Ripoli – Svoltare a SX su Via degli Olmi, poi a DX su Via Crocifisso del Lume / Via Della Nave a Rovezzano); Per poter accedere al parcheggio sarà necessario mostrare la propria prenotazione per l’evento, vi preghiamo di averlo pronto al momento dell’arrivo al parcheggio.

PARCHEGGIO “GOBETTI VOLTA”: Indicazioni per chi proviene da Firenze: (Dalla SP34 – Via Pian di Ripoli – Svoltare a DX su Via degli Olmi, poi a SX su Via Roma);

Per raggiungere il Viola Park, una volta parcheggiato il proprio mezzo, si raccomanda di percorrere Via del Pratello fino a Via Granacci, utilizzando quindi l’attraversamento pedonale posto all’incrocio su Via Pian di Ripoli.

Per poter accedere al parcheggio sarà necessario mostrare la propria prenotazione per l’evento, vi preghiamo di averlo pronto al momento dell’arrivo al parcheggio. L'accesso avverrà a partire dalle ore 13:30 dall'ingresso di Via Pian di Ripoli, 5".