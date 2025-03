Un tuffo nel passato: ecco i migliori marcatori nella storia della Fiorentina

Essendo uno dei club più rilevanti nel panorama calcistico italiano, la Fiorentina ha visto nel corso della sua storia numerosi calciatori lasciare un segno indelebile grazie alle loro prestazioni e, in particolare, ai loro gol. Analizzando i dati disponibili, emergono cinque giocatori che si distinguono come i migliori marcatori nella storia del club.

Adrian Mutu: 69 gol in 143 partite

Adrian Mutu, attaccante rumeno, ha militato nella Fiorentina dal 2006 al 2011. Durante la sua permanenza a Firenze, ha realizzato 69 reti in 143 presenze ufficiali. Mutu è ricordato per la sua tecnica raffinata e la capacità di segnare gol decisivi, contribuendo in modo significativo alle stagioni della squadra in quegli anni.​

Giancarlo Antognoni: 72 gol in 429 partite

Giancarlo Antognoni è considerato uno dei simboli della Fiorentina. Centrocampista elegante e dotato di una visione di gioco superiore, ha vestito la maglia viola dal 1972 al 1987, totalizzando 429 presenze e segnando 72 gol. La sua fedeltà al club e le sue prestazioni lo hanno reso una leggenda per i tifosi fiorentini.​

Miguel Montuori: 72 gol in 162 partite

Miguel Montuori, argentino naturalizzato italiano, ha giocato per la Fiorentina dal 1955 al 1961. In 162 partite ufficiali, ha segnato 72 gol. Montuori era noto per la sua tecnica sopraffina e la capacità di giocare sia come attaccante che come centrocampista offensivo, contribuendo al successo del club negli anni '50.

Kurt Hamrin: 208 gol in 362 partite

Kurt Hamrin, attaccante svedese, ha giocato per la Fiorentina dal 1958 al 1967. Con 208 gol in 362 presenze ufficiali, è il miglior marcatore nella storia del club. Hamrin era celebre per la sua velocità e abilità nel dribbling, qualità che gli valsero il soprannome di "Uccellino". Con 151 gol in Serie A, è stato per anni il miglior marcatore del club nella massima serie, prima di essere superato da Batistuta.

Gabriel Batistuta: 207 gol in 331 partite

Gabriel Omar Batistuta, attaccante argentino, è stato uno dei bomber più prolifici nella storia della Fiorentina. Dal 1991 al 2000, ha realizzato 207 gol in 331 presenze ufficiali. La sua potenza, precisione e dedizione lo hanno reso un idolo indiscusso per i tifosi viola. Batistuta detiene il record di gol segnati in Serie A con la maglia della Fiorentina, con 152 reti.

L’attuale situazione dei marcatori della Fiorentina

In questo momento, uno spazio di grande rilevanza certamente è occupato da Moise Kean. Attualmente in corsa per il titolo di capocannoniere del campionato insieme a Retegui e Thuram, l'ex giocatore della Juventus sta vivendo un'annata davvero molto positiva e, anche grazie a lui, il club sta puntando alle posizioni europee.