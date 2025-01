Un ex obiettivo viola sblocca l'arrivo di Zaniolo? L'Atalanta su Maldini

Trattasi, come spesso accade per il mercato, di un effetto domino. Stavolta contenuto a tre squadre. C'è la Fiorentina, che aspetta Nicolò Zaniolo come nuovo rinforzo, poi c'è l'Atalanta, che lo farebbe anche partire ma ha bisogno prima di un sostituto, a maggior ragione dopo l'infortunio di Ademola Lookman (l'esterno nigeriano starà fuori almeno tre settimane). Poi c'è il Monza di Daniel Maldini, oggetto del desiderio proprio della Dea. E quindi la situazione è abbastanza chiara: in caso di chiusura della trattativa Atalanta-Maldini, Zaniolo verrebbe liberato e andrebbe ai viola. Quindi, di riflesso, c'è da tener d'occhio la trattativa tra i bergamaschi e il Monza. Il ventitreenne figlio d'arte è legato al club biancorosso da una clausola di 12 milioni che è però valida solo in estate. Tuttomercatoweb.com rivela lo stato dell'arte: la dirigenza nerazzurra vorrebbe chiudere per Maldini, ma il tecnico Gasperini non sembra ancora convinto.

Tra le squadre interessate al possibile addio di Maldini dal Monza, c'è anche il Milan. Questo perché quando la società rossonera avallò il trasferimento a parametro zero in Brianza del centrocampista offensivo figlio d'arte classe 2001 ha trattenuto per sé il 50% sulla futura rivendita, una percentuale che in caso di attivazione della clausola, per esempio, potrebbe fruttare con un incasso da circa 6 milioni di euro. E che garantirà un buon incasso in caso di cessione.