ULTRAS, Scontri in strada tra tifosi viola e della Fidelis Andria

Nella giornata di ieri si sono registrati degli scontri che hanno visto coinvolti gli ultras della Fiorentina che hanno bloccato la circolazione, invaso la statale e assaltato con mazze e catene i pulmini dei tifosi della Fidelis Andria. Come riporta il Corriere Fiorentino, il fatto sarebbe avvenuto sul tratto finale della tangenziale di Bari, presso la stazione di Torre a Mare. Intorno all'ora di pranzo, si sono incrociati i pulmini delle tifoserie delle due squadre (gli ultras della Fidelis Andria stavano andando a seguire la propria squadra a Nardò per la settima giornata di campionato di Serie D) e si sono registrati gli scontri. Sono stati lanciati anche fumogeni che hanno rallentato la circolazione sulla tangenziale provocando chilometri di coda.

Dopo l'aggressione, il gruppo di tifosi della Fidelis Andria si è dovuto fermare in una stazione di servizio visto che i pulmini sono stati completamente distrutti. Un tifoso della squadra pugliese racconta che loro non avevano fatto niente, nemmeno sorpassi azzardati, e sono stati aggrediti senza motivo. L'aggressione, seppur molto violenta, non ha registrato feriti. Le indagini sono ora affidate alla Digos di Bari e saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona ad aiutare gli inquirenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare così i responsabili.

Nonostante gli scontri, i tifosi viola hanno poi raggiunto il Via del Mare, mentre lo stesso non si può dire per il tifo organizzato della Fidelis Andria dove nel settore ospiti erano presenti solo una cinquantina di tifosi.