UFFICIALE, Spalluto passa al Trento: il comunicato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuele Spalluto si accasa al Trento, cambiando girone ma rimanendo in Serie C. Altro switch in Lega Pro per l'ex attaccante della Primavera viola, con esperienze già a Gubbio e Novara (oltre a una breve esperienza in Serie B alla Ternana) prima dell'arrivo a Monopoli. Questo il comunicato del club trentino: "A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione) da S. S. Monopoli 1966 i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuele Francesco Spalluto".