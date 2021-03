UFFICIALE, Restano i 5 cambi anche agli Europei

La UEFA ha ufficializzato che per gli Europei e per la fase finale di Nations League, compresi i play-out, ci saranno 5 sostituzioni. Una regola pro tempore ma ufficializzata oggi, per andare in contro alle Federazioni. In una stagione colpita dalla pandemia, dove il calendario è diventato serrato e ancor più intenso, la UEFA ha deciso di optare per i 5 cambi per l'Europeo di giugno e luglio, per le finali di Nations League di ottobre e per i play out del prossimo marzo.