UFFICIALE, Kean è un nuovo giocatore della Fiorentina

Fonte: borsaitaliana.it

FirenzeViola.it

La Juventus ha comunicato la cessione ufficialmente di Moise Kean alla Fiorentina. Questa la nota dei bianconeri: "Juventus Football Club ha raggiunto un accordo con la società Acf Fiorentina per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di 13 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 5 milioni. Tale operazione, comunica il club, genera un impatto economico positivo sull'esercizio in corso pari a 2,3 milioni, al netto degli oneri accessori".