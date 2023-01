UFFICIALE, Edoardo Pierozzi va in prestito al Como

Adesso è ufficiale: il Como ha trovato l'accordo con la Fiorentina per il prestito di Edoardo Pierozzi, esterno destro classe 2001 che ha giocato con il Palermo nella prima parte di stagione. Lo comunica il sito della Lega B, rendendo concreta una notizia che era già nell'aria ed era stata anticipata negli scorsi giorni da FirenzeViola.it.

A differenza del gemello (Niccolò Pierozzi, autore di una grande stagione alla Reggina), Edoardo non ha trovato spazio in questa prima parte di annata (appena due presenze a partita in corso col Palermo), da qui la necessità di cambiare aria, spostandosi al nord e rimanendo sempre in cadetteria.