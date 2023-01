IND. FV, E. Pierozzi: il terzino ora è vicinissimo al Como

Edoardo Pierozzi si avvicina al Como: il terzino della Fiorentina, che ha passato i primi mesi di questa stagione in prestito al Palermo senza però mai trovare continuità (appena due presenze e mai da titolare), sembra ormai prossimo a cambiare maglia. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il club che più di tutti si è avvicinato al classe 2001 in queste ore è il Como, che preleverebbe il giocatore con la formula del prestito fino al 30 giugno. Novità attese nelle prossime ore, con Edoardo Pierozzi che potrebbe restare in Serie B cambiando casacca.