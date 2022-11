UEFA, Saponara candidato a "giocatore del turno"

L'assist per il gol di Barak dopo 7' e poi la perla sotto il sette con la quale al 47' ha chiuso i conti della gara a Riga: non è passata inosservata la partita in Lettonia di Riccardo Saponara, che la Uefa - attraverso un post pubblicato sui suoi social - ha scelto di celebrare inserendo il numero 8 viola all'interno dei migliori giocatori del 6° turno della fase a gironi della Conference League. Assieme all'ex Empoli, anche Fornals del West Ham, Cavric dello Slovan Bratislava e Skoras del Lech Poznan. Ecco il grafico, tramite il quale si può accedere sul sito della Uefa per esprimere la propria preferenza per scegliere il migliore dei quattro:

Who are you voting as your Player of the Week?



⭐️ Pablo Fornals

⭐️ Aleksandar Čavrić

⭐️ Riccardo Saponara

⭐️ Michał Skóraś