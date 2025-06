Udinese verso la cessione: il club di Pozzo valutato circa 180 milioni di euro

Secondo quanto riportato questa mattina da Calcio e Finanza, l'Udinese è ormai a un passo dal passaggio di proprietà dalla famiglia Pozzo a Guggenheim Partners, società privata che gestisce asset per 349 miliardi di dollari in tutto il mondo. L'appuntamento per il closing sarebbe fissato a venerdì prossimo in Lussemburgo, con la società che acquisterà il club friulano pronta a versare circa 180 milioni di euro per rilevare i bianconeri.

Pozzo, che è il presidente più longevo nell'attuale Serie A, potrebbe restare all'interno della società con una quota di minoranza. Il Ceo della società è Mark Walter, imprenditore attivo nel mondo dello sport: è proprietario dei Los Angeles Dodgers in MLB, ha quote dei Los Angeles Lakers in NBA ed è proprietario della holding che detiene le quote di maggioranza del Chelsea.