UDINESE-ROMA, Le formazioni ufficiali del match

Nella terza giornata di Serie A, in scena la gara tra Udinese e Roma alla Dacia Arena davanti a un pubblico di mille spettatori. La squadra di Gotti scende in campo cercando di invertire il trend negativo dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Verona e Spezia. I giallorossi di Fonseca, invece, hanno un solo punto frutto del pareggio contro la Juventus, mentre nella partita di Verona hanno perso a tavolino per il caso Diawara.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca