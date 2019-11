U21, Italia-Islanda 3-0: Sottil e doppietta Cutrone

Un buon primo tempo, un ottimo secondo tempo. Riccardo Sottil apre le marcature, Patrick Cutrone le chiude con la doppietta personale: a Ferrara l'Italia Under 21 batte 3-0 i pari età dell'Islanda. Con questo successo, l'Italia U21 di Nicolato scavalca proprio l'Islanda nel gruppo di qualificazione a Euro 2021, portandosi al secondo posto dietro l'Irlanda, con dieci punti. Tre in meno della selezione di Dublino, che però ha ben due partite di vantaggio sugli azzurrini, potenzialmente primi nel girone. Il figlio d'arte che ha aperto le marcature ha giocato poco più di un'ora, per poi essere sostituito a causa di qualche acciacco fisico. Una volta seduto in panchina ha fatto del ghiaccio all'inguine. Per il difensore viola Ranieri invece 90 minuti in capo giocati ad alto livello.