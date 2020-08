T.SILVA, Apre al Psg: "Rinnovo? Ne parlerò col club"

Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club transalpino: "Quando vieni eliminato come successo durante gli scorsi anni ti chiedi sempre se può ricapitarti, in quel momento devi rimanere concentrato. Raggiungere la finale era un sogno che coltivavamo da tempo". Il brasiliano ha parlato anche della stagione straordinaria che tutti hanno attraversato e del suo futuro: "Penso che sia stata una stagione unica per via del Covid-19. È stato difficile per tutti anche a livello fisico, non tutti avevano la possibilità di allenarsi per bene. Il destino è nelle nostre mani: il club compie 50 anni ed è il mio ultimo anno di contratto. Ho dato tutto quello che potevo. Se potrò continuare a giocare con il club ne discuteremo e prenderò la decisione migliore".