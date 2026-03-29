Marco Giannitti a TMW: "Fiorentina una delusione ma rimarrà in A"
Il direttore sportivo Marco Giannitti si è concesso a TuttoMercatoWeb.com per parlare di Serie A: "Questo è un campionato diverso dagli altri anni. Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all'Inter per lo Scudetto, il Napoli ha alternato risultati positivi a quelli negativi e anche l'Inter non ha avuto un cammino continuo anche se ha un margine importante e la spunterà".
La delusione?
"La Fiorentina. La squadra ha tutt'altro tasso tecnico rispetto alla classifica".
Su chi punta per la salvezza?
"Pisa e Verona fanno fatica a risalire. Se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante con il cambio di allenatore. Entrambe le squadre hanno chance di salvarsi".
Il cambio di guida tecnica a Cremona può aiutare?
"La Cremonese credo ambisse ad una salvezza tranquilla. Ha ripreso una vecchia conoscenza come Giampaolo, che è partito bene con una vittoria importante".
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