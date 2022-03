TORREIRA, Notte magica. Vittoria per mia madre

Se l'Italia si lecca le ferite dopo la cocente delusione dell'eliminazione dai playoff del Mondiale, i tifosi della Fiorentina possono almeno "gioire" parzialmente per il traguardo raggiunto da Lucas Torreira, in campo nel quarto d'ora finale del match vinto dal suo Uruguay contro il Cile. L'1-0 firmato Giorgian de Arrascaeta vale alla Celeste la qualificazione a Qatar 2022 ed, al termine della partita, dopo la festa di calciatori e tifosi presenti al Centenario di Montevideo, il centrocampista della Fiorentina ha parlato così su Instagram di una notte magica per il suo paese: "ANDIAMO AI MONDIALI! La gioia è immensa. Le parole non sono sufficienti per esprimere ciò che provo e ciò che prova questo gruppo-. Questa la didascalia dell'ultima foto pubblicata da Torreira che continua: -Ringrazio coloro che lo hanno reso possibile. I miei colleghi, i tifosi lo staff tecnico, ii collaboratori e soprattutto non posso non citare il Maestro (ndr: Tabarez) per il suo immenso lavoro, sei una parte importante di questo traguardo. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e ai miei amici per il supporto. Questo è per te e soprattutto per te mamma, che sei lassù a guardarmi e festeggiare con me. TI AMO. ANDIAMO URUGUAY ANDIAMO CELESTE!