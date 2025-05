Torino-Vanoli, prove di disgelo: confronto tra il tecnico e Cairo

Un confronto per fare chiarezza. Da un lato il presidente del Torino, Urbano Cairo, dall’altro i rappresentanti dell’allenatore Paolo Vanoli. Nell'effetto domino che si sta per azionare per le panchine della Serie A e riguarderà anche la Fiorentina, c'è anche il mondo granata. Sul Torino e la sua situazione fa il punto Tuttomercatoweb: le due parti hanno discusso della stagione appena conclusa, in un incontro che si è rivelato costruttivo e utile a dissipare alcune incomprensioni. La situazione resta fluida, ma dopo il faccia a faccia di oggi pomeriggio, Vanoli e il club granata potrebbero essersi riavvicinati, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Cairo, che aveva in parte attribuito al tecnico le responsabilità per i risultati ottenuti.

Secondo Tuttomercatoweb.com resta ancora da definire il destino della panchina. Intanto, va segnalato il colloquio odierno con l’entourage di Vanoli: un incontro interlocutorio, ma dal tono positivo e distensivo, che potrebbe gettare le basi per una possibile conferma dell’allenatore alla guida della squadra.