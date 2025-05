Sousa parla dopo la grande stagione allo Shabab: "A Firenze straordinario"

Paulo Sousa parla a Sportitalia, dopo una stagione con grandi risultati vissuta alla guida dello Shabab Al-Ahli, club degli Emirati Arabi Uniti. L'ex tecnico della Fiorentina commenta così: "Sarà una stagione difficile da ripetere. Non per il fatto di vincere, perché quello è sempre l’obiettivo, ma vincere in questo modo…. Sono arrivato allo Shabab perché è stato il club che mi ha dimostrato di avere più ambizione di vincere. Arrivava da una stagione al di sotto delle aspettative ed il club voleva tornare a vincere soprattutto il campionato e la Coppa del Presidente".

Poi un accenno anche alle sue due ex squadre in Italia, Salernitana e Fiorentina: "Sulla Salernitana: una città incredibile con una spinta incredibile dai propri tifosi. Ricordo vittorie importanti contro l’Inter, l’Atalanta, l’Udinese, memorabili. Sulla Fiorentina: vedere, sentire le sensazioni della gente nel momento in cui eravamo primi in classifica, è stato straordinario. Anche lì ho trovato tifosi incredibili. Che hanno grande romanticismo, cultura ed amore per il bel gioco. Mi sono identificato nella cultura viola, ho tanti bei ricordi su queste due squadre”.

E sul futuro ha aggiunto: "Non è facile vincere 4 trofei certo, ma voglio vincere in qualsiasi campionato. Voglio lavorare per l’obiettivo di vincere. Come dicevo in Italia mi sento a casa mia, mi piace essere sempre vicino alle vicende della Serie A. Gli allenatori italiani li ammiro sempre”.