Inter, parla Simone Inzaghi: "Futuro? In nerazzurro ho tutto quel che voglio"

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Se la finale di Champions puo' fare la differenza per il mio futuro? Senz'altro. Io sto bene qui, ho sempre detto che all'Inter ho tutto quel che voglio per poter far bene e togliermi grandi soddisfazioni": così Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, risponde a Sky Sport a una domanda sul peso della finale Champions di domani per la sua permanenza in nerazzurro. Nei giorni scorsi si erano diffuse voci su offerte dall'Arabia Saudita e il tecnico aveva confermato che interesse nei suoi confronti erano arrivati da Riad e anche da club esteri. (ANSA).