Gasperini ha detto sì alla Roma. Decisivo il summit di ieri a Firenze

A 24 ore di distanza dalla conclusione del summit andato in scena ieri a Firenze, Gian Piero Gasperini ha sciolto le ultime riserve dando il suo sì definitivo alla Roma. Come riporta TMW, la società giallorossa è sicura di arrivare in tempi brevissimi alla fumata bianca con il tecnico nonostante il sondaggio della Juventus che nelle ultime ore aveva provato a strappare il sì all'ormai ex allenatore dell'Atalanta con il lavoro di Damien Comolli, neo dg in procinto di essere annunciato dal club bianconero, e di Giorgio Chiellini.

Il faccia a faccia di ieri con i Friedkin, alla presenza anche di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi, ha portato al sì di Gasperini dopo qualche ora di riflessione. Per la firma servirà aspettare prima la risoluzione del contratto dello stesso tecnico con l'Atalanta.