Ufficiale Torino, Paolo Vanoli non è più l'allenatore dei granata: il comunicato

La notizia era ormai nell'aria da giorni ma adesso è arrivata anche l'ufficialità, dopo una sola stagione Paolo Vanoli non è più l'allenatore del Torino. La società granata in questi minuti ha annunciato la separazione dal tecnico varesino, questo il comunicato: "Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro".

Vedremo quale sarà il futuro di Vanoli che negli ultimi giorni è stato accostato alle panchine di Pisa e Cagliari. Per quanto riguarda il Torino invece è tutto fatto per Marco Baroni. Nei prossimi giorni è attesa la firma che legherà, presumibilmente per due anni, il tecnico fiorentino ai granata.