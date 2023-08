TNT SPORT, Offerta last minute della Roma per Beltran

© foto di pietro.lazzerini

Secondo il collega di TNT Sport Maximiliano Grillo in Argentina, nelle ultime ore la Roma avrebbe effettuato un'offerta al River Plate per Lucas Beltran, proposta che si somma a quella della Fiorentina arrivata già negli scorsi giorni. La sua partenza - si legge - sarà definita nei prossimi giorni e sarà un affare tra le due squadre che militano in Serie A.