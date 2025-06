Sarri-Lazio, incontro in corso tra il tecnico e il ds Fabiani per programmare

Maurizio Sarri è ormai lontano dalla Fiorentina che, nonostante la spinta mediatica, non lo aveva nella sua lista dei desideri per il successore di Palladino. Così la Lazio ha avuto vita ancora più semplice, visto che Sarri aveva già aperto ad un ritorno bis a Roma e, secondo quanto riporta Sportitalia, si sta svolgendo proprio in questi minuti un ulteriore incontro tra il ds Fabiani e lo stesso allenatore, nella sua casa in Toscana. Un incontro, ad accordo ormai praticamente raggiunto, per gli approfondimenti legati al programma tecnico. Il ritorno alla Lazio arriva dopo le dimissioni del marzo 2024.