TMW, Tre club di Premier League su Dragowski

La Premier League alza il pressing per Bartlomiej Dragowski, portiere dell'Empoli in prestito (secco) dalla Fiorentina. "Il mio futuro? Per il momento penso solo all'Empoli", aveva confessato nei giorni scorsi il polacco classe '97. Ma con l'avvicinarsi dell'ultima giornata l'argomento diventa sempre più caldo. La Premier si fa avanti - Nei giorni scorsisi era parlato dell'interesse del Parma, ma anche in Inghilterra il portiere in uscita dalla Fiorentina ha molto mercato. Gli osservatori del West Ham lo hanno seguito dal vivo, ma oltre agli Hammers il suo nome piace anche a Southampton e Huddersfield, tutte società che hanno già avuto i primi contatti esplorativi per capire costi e condizioni dell'operazione.