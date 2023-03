TMW, Medie voto tecnici in A: Italiano rimonta ma è 17°

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nelle medie voto degli allenatori stilata da TMW Luciano Spalletti non ha rivali mentre impressiona il calo verticale di Pioli, ora sotto la sufficienza e sprofondato in 18ª posizione subito dietro Vincenzo Italiano che è in risalita scavalcando proprio Pioli e arrivando vicino alla sufficienza che non gli basta però per salire ulteriormente in graduatoria. Questa la classifica completa:

1. Luciano Spalletti (Napoli) 6.96

2. Raffaele Palladino (Monza, dalla 7ª giornata) 6.43

3. Leonardo Semplici (Spezia, dalla 24ª giornata) 6.25

4. Marco Baroni (Lecce) 6.24

5. Thiago Motta (Bologna, dalla 7ª giornata) 6.21

6. Maurizio Sarri (Lazio) 6.20

7. Andrea Sottil (Udinese) 6.19

8. Ivan Juric (Torino) 6.15

9. Paolo Zanetti (Empoli) 6.11

10. Gian Piero Gasperini (Atalanta) 6.11

11. Marco Zaffaroni (Hellas Verona, dalla 16ª giornata) 6.08

12. Alessio Dionisi (Sassuolo) 6.08

13. José Mourinho (Roma) 6.06

14. Massimiliano Allegri (Juventus) 6.06

15. Simone Inzaghi (Inter) 6.00

16. Paulo Sousa (Salernitana, dalla 23ª giornata) 6.00

17. Vincenzo Italiano (Fiorentina) 5.98

18. Stefano Pioli (Milan) 5.94

19. Davide Ballardini (Cremonese, dalla 19ª giornata) 5.78

20. Dejan Stankovic (Sampdoria, dalla 9ª giornata) 5.71