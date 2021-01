TMW, Duncan: Cagliari in vantaggio sul Verona

Come già detto, il prossimo a lasciare il club potrebbe essere Duncan. Lo ribadiscde Tuttomercatoweb che vede il Cagliari in vantaggio sull'Hellas. Con quest'ultimo club infatti la Fiorentina ha più questioni sul tavolo, come il caso di Marco Benassi per il quale la società veneta vorrebbe interrompere il prestito visto che il giocatore è sempre stato infortunato ed è tornato a Firenze a curarsi. Così il Cagliari tenta il sorpasso forte anche del gradimento del giocatore come raccontato anche da Firenzeviola e del fatto che Di Francesco vuole rinforzare la mediana, visto che Oliva è in uscita.