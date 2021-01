DUNCAN APRE AL CAGLIARI MA POTREBBE ANCHE RESTARE IN VIOLA

Il mercato è iniziato da pochi giorni, ma la Fiorentina è già attivissima soprattutto per quanto riguarda il fronte uscite. Dopo il ritorno di Patrick Cutrone al Wolverhampton e l'addio ormai scontato di Pol Lirola che sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, il club sta ragionando anche su Alfred Duncan ormai da qualche giorno. Il centrocampista ghanese è finito nel mirino del Torino e del Cagliari con entrambe le società che per motivi diversi stanno cercando un calciatore fisico da mettere in mezzo al campo. Per quanto riguarda i granata, il presidente Cairo è deciso a dare una svolta e potrebbe puntare sull'ex Sassuolo soprattutto se il Milan accelerasse per Meité. L'infortunio di Rog e la necessità di tempo per adattarsi al calcio italiano di Marin hanno spinto invece Giulini a pensare a Duncan per affiancarlo in un centrocampo di tutto rispetto a Nainggolan e Nandez.

ll giocatore sta valutando tutte e due le proposte e ha fatto sapere a persone a lui vicine che l'idea di trasferirsi in Sardegna lo alletta maggiormente proprio perché Cagliari viene considerato un ambiente ideale per crescere. La palla adesso passa proprio a Pradè, Barone e a tutti gli uomini mercato della Fiorentina che avranno il compito di scegliere l'offerta più vantaggiosa per la società. Il classe '93 ha espresso il suo parere, ma l'ultima parola spetterà al club di appartenenza che farà le opportune considerazioni. Nel frattempo le trattative proseguono ed il futuro di Duncan è sempre più incerto visto che non è da escludere anche una sua permanenza.