TMW, ACF ha risolto questione prestiti: dettagli

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, VIOLA AMAREGGIATI PER LA MANCANZA DI RISPETTO Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la società gigliata è molto in collera per la sconfitta con sviste arbitrali subita ieri sera contro la Lazio. Soprattutto per la mancanza di rispetto palesata nei confronti della piccola, straniera e nuova... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la società gigliata è molto in collera per la sconfitta con sviste arbitrali subita ieri sera contro la Lazio. Soprattutto per la mancanza di rispetto palesata nei confronti della piccola, straniera e nuova... NOTIZIE DI FV LAZIO E SALERNITANA, 23 RIGORI A FAVORE E 5 CONTRO Non accenna a placarsi il malumore dei tifosi della Fiorentina dopo l'episodio del calcio di rigore fischiato a Felipe Caicedo nel corso della partita di sabato scorso contro la Lazio. Oltre alla chiamata sbagliata di Fabbri, qualcuno fa notare anche un conteggio... Non accenna a placarsi il malumore dei tifosi della Fiorentina dopo l'episodio del calcio di rigore fischiato a Felipe Caicedo nel corso della partita di sabato scorso contro la Lazio. Oltre alla chiamata sbagliata di Fabbri, qualcuno fa notare anche un conteggio... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 giugno 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi