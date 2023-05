TIFOSI, A Roma omaggio ai Fedayn: settore vuoto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il rispetto tra gli ultras è una cosa sacra e anche se in una partita importantissima per la stagione, viene prima di tutto. I tifosi della Fiorentina, in occasione della finale di Coppa Italia contro l'Inter, hanno occupato la Curva Sud dello stadio Olimpico e nonostante il settore fosse tutto esaurito, è rimasto uno spazio vuoto. Si tratta dello storico muretto nella quale risiedono i Fedayn durante le partite della Roma. Il gesto da parte della Curva Fiesole è un atto di rispetto per quanto successo negli ultimi mesi ad un gruppo ultras che ha segnato in maniera indelebile anni di tifo giallorosso. Il riferimento è allo striscione rubato il 4 febbraio scorso all'esterno dell'impianto capitolino in un vero e proprio agguato di facinorosi serbi. Lo riporta forzaroma.info.