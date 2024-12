THURAM (DAZN), Gare così ci faranno apprendere

FirenzeViola.it

Ai canali di Dazn, dopo il 2-2 tra Juventus e Fiorentina, Khephren Thuram si è espresso così: "Stasera ero più libero, conosco meglio i miei compagni e lo stadio. Il mister mi chiede queste giocate, spero di continuare così".

La sua esultanza?

"Non ne ho una, non ho l'abitudine di fare gol. Il primo era l'esultanza di mio fratello, il secondo ho imitato un'esultanza di Tevez contro la Fiorentina".

Le ha già scritto papà?

"Non ho guardato il telefono ancora".

Cosa serve per vincere uno scontro diretto?

"Dobbiamo tenere il pallone meglio quando siamo in vantaggio e giocare con fiducia e personalità, perché abbiamo giocatori per fare questo. Partite come questa ti fanno apprendere".