Thiago Motta su Vlahovic: "Lo vedo benissimo. Non è la quantità, ma la qualità"

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV, andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato anche delle situazioni di alcuni singoli della sua rosa, in particolare dell'ex Fiorentina Dusan Vlahovic che sta vivendo un momento difficile: "Lo vedo benissimo, come tutti gli altri. Tutti motivati, domani com'è normale che sia vedremo. Tutti vogliono giocare, tutti vogliono fare una grandissima partita giocando 90, 30 o 15 minuti.

E' la qualità dei minuti che giochi, non la quantità. Dusan ha fatto tantissimo fino ad oggi, sono convinto che domani se parteciperà aiuterà tanto. E per il futuro contiamo tantissimo su di lui e sono sicuro che aiuterà la squadra".