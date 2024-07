THEATE, Si è incredibilmente arenato l'affare con l'Al Ittihad

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rischia di saltare l'affare tra Al Ittihad e Rennes per il passaggio in Arabia di Arthur Theate. Come riportano vari media, il difensore cercato in passato anche dalla Fiorentina era ad un passo dal raggiungere la squadra di Benzema e aveva anche già svolto le visite mediche ma a causa dello stop all'arrivo di Pioli come nuovo allenatore, si è arenata anche la trattativa per il suo passaggio all'Al Ittihad.