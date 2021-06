TGR RAI TOSCANA, Ecco Italiano con 8 dello staff

Come riporta il TGR Rai Toscana, sembra ormai solo questione di tempo perché la Fiorentina arrivi a Vincenzo Italiano come prossimo allenatore. Il tecnico la considera occasione di una vita e l'ha comunicato sin da subito allo Spezia: i viola sono pronti ad accogliere lui e il suo staff di otto persone. Proseguono i colloqui sulle linee Italia-USA col tentativo di arrivare ad una soluzione che possa accontentare tutti. Con lui arriverà anche il suo secondo Daniel Niccolini, figlio di Maurizio, importante dirigente del settore giovanile viola. Firma attesa in settimana.