TERRACCIANO, Gruppo unito, gli argentini...

Protagonista di un'ottima stagione e di qualche voce di mercato riguardante il suo rinnovo, Pietro Terracciano ha parlato oggi ai canali ufficiali della Fiorentina dei suoi obiettivi personali e di quelli di squadra. Ecco le sue parole:

Comincia adesso la seconda parte di ritiro con una giornata intensa di lavoro, come sta andando?

"Adesso si inizia a lavorare sul serio. Moena era più improntata sul lavoro fisico, qua ci sono amichevoli per capire come siamo messi tatticamente e fisicamente".

Come sta andando l'unione con i nuovi e quanto siete già con la testa ai primi impegni ufficiali?

"Ci stiamo avvicinando alla stagione, prenderemo questi test sul serio perché ci devono dare un quadro di come stiamo. Il gruppo nostro è semplice e sano,basta poco per inserirsi ed i nuovi lo hanno fatto".

Che ricordo ha dell'Incontro con i bambini in conferenza insieme al direttore Barone?

"Ne ho un ricordo bellissimo, non mi era mai capitato di essere intervistato dai bambini, mi è rimasto impresso perché non hanno filtri. Mi sono divertito e credo si siano divertiti anche loro, lo rifarei".

Quale è stato il momento più difficile della tua carriera?

"Quando vieni da un paese piccolo come il mio ce ne sono tante, non è facile emergere. Ho avuto la fortuna di avere mio padre e la mia famiglia sempre vicino. Per come sono fatto io non ho mai la sensazione di avercela fatta, non mi fermo a ciò che ho raggiunto. Ci saranno momenti difficili questa stagione, causa anche pausa mondiale che divide il campionato in due. Alcuni passi falsi ci sono stati anche anno scorso, ma il gruppo è unitissimo e vuole dimostrare sempre il proprio valore".

Subito la Cremonese e poi l''Empoli. Cosa c'è da aspettarsi?

"Storicamente le neopromosse danno sempre molto fastidio nelle prime fasi del campionato perché piene di entusiasmo, si giocano il tutto per tutto. Non esistono partite semplici in Italia, lo ha dimostrato anche il campionato scorso".

Per concludere, cosa succede tra di voi nei momenti di riposo dagli allenamenti?

"Tanto ping pong e tanta musica a palla degli argentini che non la spengono mai, non molto altro (ride ndr)".