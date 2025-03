Tafferugli tra tifosi dopo Empoli-Roma: identificate una decina di persone

vedi letture

Tafferugli ieri pomeriggio ad Empoli al termine della partita tra la squadra azzurra e la Roma giocata al Castellani, con alcuni tifosi identificati dalla polizia intervenuta per due volte. La polizia infatti avrebbe identificato una decina di persone e sta visionando le immagini disponibili. I disordini sono stati nella zona di piazza Guido Guerra. Secondo quanto ricostruito, le tifoserie sono venute a contatto quando alcuni supporter empolesi sono andati a piedi verso un pub, a circa un chilometro dallo stadio, dove erano parcheggiati alcuni veicoli dei tifosi giallorossi in procinto di tornare a Roma. Ma questi ultimi, per motivi da chiarire, avrebbero minacciato e aggredito gli ultras azzurri e ci sarebbe stato anche un lancio di oggetti.

Sul posto è arrivata la polizia con tre mezzi e alcune squadre di agenti a sedare la rissa chiamata di nuovo ad intervenire visto che più tardi un minivan degli stessi romanisti sarebbe passato nuovamente davanti al pub scatenando la reazione dei tifosi empolesi. Lo riporta RaiNews.