SUPERCOPPA, Vince il Milan in rimonta. Decisivo Abraham

La Supercoppa Italiana va al Milan. Incredibile rimonta dei rossoneri che dopo essere andati in svantaggio di due gol nella ripresa sono riusciti a ribaltare il match passando in vantaggio al 93'. Ad aprire le danze nel finale di primo tempo è Lautaro Martinez su assit di Taremi. Ad inizio ripresa poi è proprio l'iraniano a portare i nerazzurri sul doppio vantaggio.

Al 52' la rimonta della formazione di Conceincao parte con il gol su punizione di Theo Hernandez. Nel finale poi i rossoneri prima pareggiano con Pulisic al minuto 80 e poi vincono grazie alla rete in pieno recupero di Abraham. Quando tutti si aspettavano i calci di rigore, non erano previsti i tempi supplementari, l'ex Roma ha deciso il match in favore della formazione di Conceincao. Il Milan vince così la Supercoppa Italiana 2024, l'ottava della sua storia.