SUPERCHI, Quello viola è un campionato dignitoso

Franco Superchi grande ex viola ha parlato così della gara tra Hellas e Fiorentina: "Lafont mi sembrava troppo giovane e inesperto. Dragowski mi pare più affidabile. Quanto alla squadra, l'impressione è positiva. E' vero, c'è stato il pesante ko col Cagliari ma la squadra di Maran è forte, ha carattere, è vivace. E può succedere di andare incontro ad una giornata storta. Credo che i viola stiano facendo un campionato dignitoso. Speriamo possa entrare in Europa anche se è dura. A Firenze ho vinto lo scudetto e sono stato benissimo. Anche a Verona però mi sono trovato bene. Non era semplice perché all'inizio, quando arrivai, sembravo un ripiego. Poi in realtà mi sono guadagnato spazio e fiducia. E sono contento di essere stato in due città meravigliose come Verona e Firenze. L'altra città è Roma e come bellezza non c'è nulla da aggiungere".