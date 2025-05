Stringara sulle dimissioni di Palladino: "Tutto legato al valzer delle panchine"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Paolo Stringara.

Fiorentina, si dimette Palladino. Che ne pensa?

"Legherei questa notizia a tante altre sugli allenatori. Non ho mai visto un valzer così importante in Serie A di tecnici. E' tutto legato a questo valzer. Non ho idea di cosa succederà, ma a volte il cambiamento può portare dei vantaggi".

E De Rossi a Firenze? O magari Baroni o Sarri?

"Ci sono due diverse maniere di fare l'allenatore: iniziare l'annata con tutte le responsabilità e subentrare. Sono due mestieri diversi. De Rossi è subentrato a Mourinho ma poi quest'anno, con tutte le responsabilità, poi è andato via. De Rossi non so come potrebbe collocarsi. E' vero che anche lo scorso anno quando è arrivato Palladino i tifosi non erano contentissimi. La gente è anche dispiaciuta ora di Palladino, ma sta di fatto che Pradè conosce bene De Rossi e non può fare un buco nell'acqua, nella sua posizione. Se decide che è lui che può andare bene, non vedo perché la gente non lo dovrebbe accettare".