Stramaccioni su Inzaghi: "Capisco l'elettricità, la gara con la Fiorentina era cruciale"

Ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni ha presentato il derby d'Italia contro la Juventus, che i nerazzurri giocheranno in questo turno di campionato. Nel farlo, l'allenatore è tornato anche sulle recenti prestazioni della squadra di Inzaghi, come la vittoria contro la Fiorentina di lunedì sera: "Non punterei sulla giocata di un singolo: per i tre punti serviranno pazienza e spirito di gruppo. Ultimo Inzaghi elettrico? Lo capisco e ci sta, Simone è sempre stato un passionale anche da giocatore, la gara con la Fiorentina era una cruciale dopo il 3-0 di Firenze e il Napoli aveva anche pareggiato al Maradona.

A volte alzare l’asticella del temperamento trascina tutto l’ambiente. È un test molto importante, quattro delle prime cinque si incontrano e la Juve deve convincersi di poter tornare grandissima con una consapevolezza che passa attraverso gare come questa. Ha le qualità per giocarsela contro chiunque, finora è mancato un pizzico di continuità".