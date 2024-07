STADIO, Le nuove delibere per il settore ospiti

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sono nuove disposizioni per quanto riguarda il settore ospiti dello stadio Artemio Franchi. Per le partite di campionato e di Coppa Italia, i tifosi ospiti possono avere fino a 300 posti, ancora da approvare visto che è stata deliberata nella riunione del Gos ma deve essere approvata dalla Lega che deve dare deroga. Mentre per le partite di Conference, dove è obbligatorio rispettare il 5% da destinare alla tifoseria ospite, il settore ospiti può occupare fino a 1000 posti.

La società viola consegnerà in queste ore la documentazione alla Lega calcio. Durante le partite di campionato e di Coppa Italia quindi il settore ospiti sarà il "formaggino" più vicino alla Maratona, mentre il secondo più vicino alla Ferrovia sarà libero visto che il tifo viola si sposterà proprio nella Curva Ferrovia per consentire di finire i lavori in Fiesole.

Per gli altri settori, la Fiorentina conferma che i lavori interesseranno la parte laterale della Tribuna vicino alla Fiesole e quindi non sarà agibile, mentre il settore Mac della Maratona Centrale rimane libero ma non saranno messi in vendita i biglietti fino a che non sarà messa la recinzione tra l'area di cantiere e quella riservata al pubblico.