Stadio, l'opposizione al presidente della commissione sport: "Sia fatta attività di indagine sui ritardi"

vedi letture

Una lettera i cui firmatari sono i membri di opposizione della commissione V (sport e cultura) Giovanni Gandolfo (FdI), Guglielmo Mossuto (Lega, vicepresidente), Eike Schmidt, Francesco Casini (IV) e Lorenzo Masi (M5S), con formale “richiesta di richiesta di attivazione di attività d’indagine ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale – Lavori di ristrutturazione dello stadio “Artemio Franchi”, è stata inviata questa mattina al presidente della V commissione Marco Burgassi.

“Un atto concreto – ha spiegato Gandolfo – perché l’organo preposto ai temi dello sport del Consiglio comunale, la V commissione appunto, possa lavorare per individuare le cause del ritardo nel cantiere, individuare responsabilità e indicare soluzioni”.

Di seguito il testo della lettera:

Oggetto: Richiesta di attivazione di attività d’indagine ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale – Lavori di ristrutturazione dello stadio “Artemio Franchi”

Gentile Presidente, premesso che l’articolo 25 del Regolamento del Consiglio Comunale di Firenze attribuisce alle commissioni consiliari la facoltà di svolgere attività d’indagine e di acquisizione di informazioni su materie di propria competenza quando emergano fatti o situazioni che richiedano approfondimenti di interesse pubblico;

pertanto si chiede che la Commissione n. 5 sia formalmente incaricata di svolgere un’attività conoscitiva sullo stato dei lavori di ristrutturazione dello stadio “Artemio Franchi”, con particolare attenzione alle ragioni dei ritardi che si stanno registrando, alle tempistiche di conclusione dell’intervento e alle modalità complessive di gestione del progetto.

Appare quindi opportuno che la Commissione possa esaminare in modo organico lo stato di avanzamento del progetto, verificando le cause dei ritardi e valutando l’adeguatezza della gestione amministrativa e tecnica dell’intervento.



A tal fine, si propone che vengano convocati in audizione i dirigenti e i responsabili tecnici dei competenti uffici comunali, nonché i rappresentanti della società ACF Fiorentina, il direttore tecnico del progetto e gli altri soggetti coinvolti, in modo da poter acquisire un quadro completo e trasparente della situazione.



Nonché calendarizzare un sopralluogo presso i cantieri delle stadio Franchi.



Si ritiene fondamentale questa attività di indagine affinché il Consiglio Comunale e la cittadinanza dispongano di informazioni chiare e aggiornate su un’opera pubblica di rilevanza strategica per Firenze".