STADI, Ecco le varie ipotesi di vendita dei biglietti

Gli stadi si ripopolano in vista di Coppa Italia e Serie A, ma come si organizzeranno se società con gli ingressi sugli spalti? Secondo La Gazzetta dello Sport, si intende procedere a vista, dunque con la possibilità di acquisto dei biglietti per le singole gare, ma qualche società potrebbe essere pronta ad aprire qualcosa di simile a una campagna-abbonamenti. Le grandi stanno seguendo una linea abbastanza simile, fra biglietti singoli e prelazioni ai vecchi abbonati. Per alcune società, poi, una decisione definitiva in materia deve essere ancora presa, perché la prima gara in casa arriverà non prima della seconda di campionato, nell’ultimo weekend di agosto. È il caso ad esempio del Milan, della Fiorentina e del Genoa .