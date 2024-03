SPALLETTI, La conferenza stampa e il commento sul caso Acerbi

FirenzeViola.it

Da Miami, Luciano Spalletti torna a parlare a poche ore da Italia-Venezuela. Il Ct degli azzurri è stato protagonista in conferenza stampa, presentando il match amichevole in programma stasera (ore 22) ma dicendo la sua anche su un tema caldo come quello che riguarda Francesco Acerbi, accusato di razzismo nei confronti di Juan Jesus "Abbiamo il dovere di analizzare i giocatori avversari, non sottovalutiamo nessuno. Prendiamo in considerazione tutti come se fossero i migliori, vogliamo sapere tutto dei nostri avversari. Da quando c'è Batista come allenatore ha perso solo una volta in dieci partite, 1-0 in trasferta contro l'Argentina, per cui è quarta nelle qualificazioni Mondiali 2026. Sarà una partita difficilissima e dobbiamo sapere molte cose per non fare brutta figura.

Come si sente nel ruolo di Ct?

"Sono come in Paradiso, per me la Nazionale è la felicità e sono felicissimo di lavorare dentro questa maglia. Spesso diventa fondamentale a chi dedichi il tuo tempo e io lo sto dedicando alla Nazionale cercando di fare le cose nel miglior modo possibile. Poi è chiaro che saranno i risultati a fare la differenza ma l'impegno, l'umiltà e il coraggio per dare soddisfazione a tutti ci saranno sempre, ancor di più quando veniamo ad abbracciare le comunità italiane nel mondo. Siamo contenti di far vedere loro che si possono fidare di noi".

Ha sentito Juan Jesus dopo il caso-Acerbi?

"Parlo spesso con tutti perché cerco di rendermi conto delle situazioni. Secondo me siamo oltre quello che è avvenuto nella realtà, poi è chiaro che la giustizia farà luce. Bisogna andarci piano, sono entrambi dei bravi ragazzi".