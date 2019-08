SOTTIL, Per il Pescara è lui la priorità adesso

Il ritorno in prestito dalla Fiorentina di Riccardo Sottil è e rimane il primo obiettivo per le corsie esterne d'attacco del Pescara. Qualora però non il Delfino non riuscisse a trovare l'accordo con i viola, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza abruzzese avrebbe già individuato due possibili alternative. Si tratta di Antonio Di Gaudio in uscita dall'Hellas Verona e Cristian Pasquato, ex Juventus svincolatosi dopo l'esperienza al Legia Varsavia.