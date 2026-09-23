Sorrentino su De Gea: "Prove come quella col Napoli per lui sono la normalità"

vedi letture

L’ex portiere di Palermo e Chievo Stefano Sorrentino, intervenuto a Radio Bruno, ha elogiato David De Gea: "È uno dei portieri più forti dei principali campionati europei. Giocare per dodici anni nel Manchester United richiede una personalità da campione. Prestazioni come quella contro il Napoli, per lui, devono essere la normalità".

Sorrentino ha poi allargato il discorso all’evoluzione del calcio: "Oggi portieri e difensori devono saper impostare con i piedi, mentre si è persa l’arte della marcatura a uomo. Si difende a zona e in area si vedono spesso amnesie collettive, come quella della Roma su Lautaro contro l’Inter. Se dopo cinquanta partite di campionato non c’è ancora stato uno 0-0, significa che si difende meno o, meglio, si difende male".