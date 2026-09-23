Romano "scippato" alla Svizzera (che valuta risarcimento): "Scelta di cuore"

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Fa discutere la convocazione del centrocampista Alessandro Romano nell'Italia di Mancini che, tra l'altro dovrebbe lanciarlo subito titolare venerdì contro il Belgio. D'altronde nel Cagliari (in prestito con obbligo di riscatto dalla Roma) è diventato un punto fermo per Pisacane che lo ha utilizzato in sette partite tra campionato e Coppa e dunque ha il giusto minutaggio e la giusta esperienza per debuttare.

In Svizzera, dove il giocatore è nato ed ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili elvetiche, non l'hanno presa bene, anche se la convocazione nella nazionale maggiore a dire il vero non era ancora avvenuta. Ora Mancini lo può blindare utilizzandolo nella gara di Nations League, impedendo così un nuovo cambio di nazionalità. E la Federazione svizzera, secondo quanto riporta la tv svizzera, starebbe valutando di chiedere un risarcimento (tra i 100mila e i 160mila) perché il giocatore all'inizio del suo percorso avrebbe sottoscritto il cosidetto Footuro ossia un accordo di formazione.

Intervistato da Rai Sport sulla scelta dell'Italia, Romano ha spiegato: "Ho sempre giocato nelle giovanili con la Svizzera. Poi è arrivata la chiamata, inaspettata e veloce, però è stata una scelta di cuore. L'ho fatta con il cuore. Non è stata una scelta contro la Svizzera, ma a favore dell'Italia, perché alla fine l'ho sentito dentro e penso sia stata la scelta giusta".